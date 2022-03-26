Чемпионат мира без российских фигуристок назвали цирком

Мировое первенство без русских фигуристок — настоящий цирк, заявил серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин, комментируя проходящий в Монпелье чемпионат мира по фигурному катанию.

«Не смотрю чемпионат мира из принципа. Я сейчас в Саранске и как раз вчера смотрел прыжковый турнир на Кубке Первого канала. Наши девочки там напрыгали такое количество четверных прыжков, что на чемпионатах мира такое и за 30 лет не напрыгают», — цитирует Жулина РИА Новости.

МОК ранее выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Российские фигуристы не смогли принять участи в чемпионате мира. Таким образом Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов мира.