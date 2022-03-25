Россияне после введения санкций бросились скупать сахар, магазины вынужденно ввели ограничение на количество пачек в руки, но полки все равно опустели. Почему население решило запасаться именно сахаром? И откуда появляется массовое желание скупать один конкретный товар?

По данным Росстата, текущая розничная цена сахара достигла 78 рублей за килограмм. На деле цена стремительно меняется, но на фоне дефицита покупателей не пугает стоимость сахара, возросшая даже в несколько раз. Люди берут столько сахара, сколько могут унести, в результате товар на складах заканчиваться, логистика поставок не успевает за спросом...

Кризисная память

В первую очередь работает историческая память россиян, которые пережили не один серьезный кризис с падением рубля и исчезновением продуктов с полок. И когда происходит любой момент нестабильности, люди решают закупить какие-то продукты впрок.

Чаще всего это продукты первой необходимости. К таким продуктам в нашей стране можно отнести гречку, сахар, туалетную бумагу, минимальный набор жизненно необходимых лекарств.

«Первыми в такой ситуации исчезают с полок продуктовых магазинов наиболее дешевые продукты. Начнем с того, что, когда потребитель приходит в супермаркет, он стремится выбрать привычные продукт по минимальной стоимости», — прокомментировала Sibnet.ru руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

#Аналитика Одинаковые ошибки разных поколений

Затем покупательская способность населения ускоряется: люди в такой ситуации не откладывают и не растягивают покупки, идут в магазин сразу же, решая приобрести продукты по доступной и минимальной на сегодняшний момент цене, не дожидаясь, пока те исчезнут с полок или подорожают.

Следующая волна покупателей, которая «очнулась» чуть позже, приходит в магазин и обнаруживает, что самых дешевых продуктов на полках уже нет, остались более дорогие позиции. Им начинает казаться, что цены на привычные продукты взлетели неимоверно сильно.

И тут можно говорить про историческую память: люди вспоминают, что происходило с ценами и продуктами в 1998 году, им начинает казаться, что нужно как можно быстрее делать запас продуктов. И тогда уже вторая волна совершает закупку.

Когда за продуктами в магазин приходит третья волна, люди не находят на полках привычные позиции даже по средней цене, так как их накануне скупила вторая волна. Начинается паника.

«В какой-то степени для нашего населения в определенные моменты это превращается в квест: найти продукт и купить его. В транспорте и на остановках сегодня можно услышать разговоры, в основном среди старшего поколения, как много сахара закупила та или иная дама. Они даже могут хвастаться друг перед другом», — сказала Акимова.

Почему сахар?

«В период кризиса большинство людей, не обладающих знаниями и навыками сохранения активов, пытаются вложить обесценивающиеся деньги в ликвидный товар, такой как сахар, например, или гречневая крупа», — сказала Sibnet.ru доцент кафедры Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

Сахар — это продукт несложный, возобновляемый, можно хоть всю площадь засадить сахарной свеклой. Сахарный тростник производят дружественные страны, так что объемы не ограничены. Но ликвидность в кризис возрастает кратно.

«Тут и производство изделий, куда входит сахар, а он входит везде, начиная от просто варенья, мучных изделий, заканчивая самогоноварением, которое, впрочем, учитывая резкое подорожание и исчезновение алкоголя с прилавков, приобретает особую ценность», — отметила Литвиненко.

Производство сахара в России в этом году превысит 6 миллионов тонн, прогнозирует глава Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин. Это на уровне 2021 года.

По словам Акимовой, гречку и сахар воспринимают как базу, с которой никогда не останешься голодным. Гречку можно есть в чистом виде, с молоком, с мясом, даже с сахаром. Она питательная, как и сахар. Сахар – это самый простой и доступный консервант.

«Его можно использовать как валюту на продуктовом рынке в голодные времена. Такой опыт у нашего населения уже есть. Некоторые пытаются спекулировать сахаром уже сегодня, но эти попытки оперативно пресекаются органами власти», — сказала эксперт.

По ее словам, люди берут сахар, а не, допустим, консервы, еще и потому, что последние менее габаритны. На полке супермаркета помещается намного больше банок с консервами, чем килограммовых пакетов с сахаром. Поэтому чисто визуально кажется, что сахар с полок магазинов исчезает быстрее.

В торговых сетях консервы в принципе хранятся в гораздо больших объемах, чем крупы и сахар, так как не так капризны к условиям хранения. Поэтому даже при повышенном спросе встретить полупустую полку с консервированными продуктами сложнее. А с сахаром — вполне...