Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений

Мир погрузился в экономическую зиму и современники совершают те же ошибки, что и их предшественники 80-100 лет назад. Как выжить в непростое время и подготовиться к весне, рассказала основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations — российская школа Теории поколений» Евгения Шамис.

В последнем десятилетии прошлого века американцы Нил Хау и Вильям Штраус разработали теорию поколений. Они утверждали, что экономические явления цикличны и повторяются каждые 80-100 лет. А циклы сопровождаются определенным поведением людей.

«За что мы волнуемся как люди, что выбираем, какие законы принимаем, что покупаем, какое ошибки делаем», — объяснила Шамис в лекции на YouTube-канале TEDx Talks.

Согласно теории Хау и Штрауса, этапы экономического цикла делятся на: подъем, стабильность, спад и кризис. По аналогии с временами года их назвали – весна, лето, осень, зима. Каждый цикл длится примерно 20 лет.

Сейчас мир переживает период экономической зимы. Она началась в 2003 году и продлится до 2023-2025 годов. Это время сильнейших кризисов. Так, в 2008 начался мировой экономический кризис. В России кризисное время ударило в 2014 и в 2019 годах. А в 2020-м весь мир столкнулся с коронакризисом.

Зима прошлого века

А что происходило в 1920-1940 годы прошлого столетия? На это время выпали Великая депрессия, коллективизация, репрессии, Вторая мировая война. Но зима — это не только кризисы. Это и огромные прорывы.

«Сто лет назад — время расцвета электрификации. Лидеры в этом процессе— СССР и США. Лампочки Ильича, строительство ДнепроГЭС. США – закон Рузвельта и акцент на сельскую электрификацию. Изменения превзошли все ожидания. День удлинился, и люди получили много новых возможностей для жизни и работы», — сказал основатель и координатор исследовательского центра.

Человечество заговорило о новой электрификации 80 лет спустя. Только уже об «умной», добавила она. Это и «умный дом» с его энергосберегающими технологиями и энергосберегающие лампы, и альтернативные источники энергии.

В 30-е годы мечтали об укрощении энергии солнца, но только сейчас это стало нормой. В 2000-х появились фонари и светофоры на солнечных батареях. Батареи есть на крышах домов, а в регионах строят солнечные электростанции.

Второй пример схожести поколений — развитие наук и технологий. В 20 – 40-х годах прошлого века в технологии вкладывались все страны, если была возможность. Развивалась медицина, генетика, авиация, ядерные науки. Сейчас в мире происходит то же самое.

Страны, крупные корпорации и компании стремятся вкладывать в науку. Развивается биомиметика, биотехноком, ассистивные технологии. А к названиям дисциплин «физика» и «химия» все чаще добавляют — 2.0

«Вообще зимой появляется много комплексных проектов направленных на рывки на развития науки технологии. Неудивительно, что сейчас мы живет в окружении нейростей», — подчеркнула Шамис.

#О людях Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z

Следующая параллель — индустриализация. 1920-1940-е — время строительства и развития заводов. В 2000-х началось масштабное обновление фондов на заводах.

В начале прошлого века профессия рабочего приобрела уважение почти во всем мире. В 2000-х годах случился всплеск востребованности «умных» рабочих специальностей. И интерес к ним растет.

А еще зима – это время ликбеза. «В 20-40 годы говорили об умении читать, считать, писать. И массовый ликбез касался именно этих вопросов. Сейчас мы говорим о новых ликбезах: финансовая и компьютерная грамотность, умный дом и технологии. Но и умение хорошо писать снова обретает популярность – посмотрите на "Тотальный диктант". Мы хотим быть грамотными», — добавила эксперт.

Вызовы зимы

Зима — время слома привычных, ранее успешно работавших систем. Когда они перестают работать, люди теряются, начинают спорить и долго не могут договориться. Нынешнее «холодное время» бросило три основных вызова миру.

Вызов первый — образование. «Нам нужно понять, как учить в начальной и средней школе. Договориться сейчас не получается. Изменений стало слишком много. Появилось слишком много реальностей — интернет-реальность, виртуальная реальность, дополненная реальность», — отметила Шамис.

Взрослым непонятно, каким наукам нужно учить, какую программу давать детям в школе, колледже, вузе. В целом неясно, работает ли и насколько эффективно привычная схема — садик, школа, колледж, университет, компания.

Но появились и успешные примеры образования. Например, в Финляндии и Сингапуре. Но эти страны, скорее, исключение. У остальных пока не получается выстроить системные решения. Но есть и хорошая новость.

«По этому вопросу мы договоримся в ближайшие пять лет», — заверила основатель исследовательского центра.

Второй вызов — новые этические правила. И здесь ошибок будет много. Человечество вновь встало перед вопросами — кого считать плохим человеком, а кого подлецом? Кто такой хороший лидер в бизнесе или во власти? Что можно делать в общественных местах, а что нельзя?

О чем-то современники смогли договориться. Например, большинство отключит смартфон, находясь на совещании, в самолете переведет его в авиарежим. На улице будет спокойно разговаривать, а при встрече с друзьями и близкими не будет торчать в соцсетях. Это считается неприличным.

Третий вызов — законы. Сейчас люди пытаются взять старые законы и применить их к новой реальности. К миру с почти полным отсутствием границ, международными сервисами, с дронами…

«Мир изменился. Старые законы не сработают, как бы мы не пытались их переделать. Необходимо создавать совершенно новые», — высказала мнение Шамис.

Как пережить зиму

Зима — время, когда необходимо учиться гибкости, чтобы подстроиться под любую кризисную ситуацию. А еще это возможность для подрастающего поколения. Именно сейчас можно дать им знания и навыки, которые помогут успешно адаптироваться к приближающейся «весне».

«Помогите детям освоить сразу несколько наук. Запомните слово "биотехноком". "Био" — все, что связано с биологией химией, живыми системами, "техно" – то, что связно с IT, робототехникой, инжинирингом. "Ком"– все, что связано с коммуникацией. Самые крутые решения будут на стыках. Помогите детям быть успешными», — посоветовала Шамис.

Еще одна рекомендация — вложения в науку, если такая возможность есть. «И поторопитесь! Осталось пять лет до начала нового цикла — экономическая "весна". И там будут востребованы такие темы, как космос, новая целина».

Зима — время ликбезов. Любой человек может проводить его раз в квартал не только для себя, но и для родных, близких, коллег. «Сейчас выигрывают сообщества и команды. Укрепите их! И помните, за зимой всегда следует весна. А весна – это время экономического подъема», — резюмировала Шамис.