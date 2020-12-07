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Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z

Источник:
«Взгляд»
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Фото: © pixabay.com
Современная молодежь, так называемое «поколение Z», общительна и доброжелательна, погружена в интернет и осознанно подходит к выбору жизненных целей — такие характеристики дал доктор психологических наук Юрий Зинченко. Так ли плохо более легкое отношение к сексу и поверхностное восприятие любви?

«Поколение Z часто называют еще более свободным: ведь оно росло в те годы, когда свобода выбора обозначалась в качестве одной из базовых ценностей. Именно поколение, родившееся начиная со второй половины 1990-х, можно считать сытым и непуганым, в отличие от их предшественников, особенно тех, кто старше 35 лет, и чье детство и юность пришлись на социальный слом конца 1980-х – первой половины 1990-х годов», — описал современную молодежь доктор наук, декан факультета психологии МГУ Зинченко в интервью «Взгляду».

Поколение Z — родившиеся в период с 2000 по 2010 годы. Поколение Y — рожденные в 1981—1996 годах, поколение X — рожденные в 1960-1970-е годы.

Ученый выделил ключевой чертой «зумеров» погруженность в интернет. «Диджитализация, цифровой способ восприятия мира меняет способ познания, формирует так называемое клиповое мышление», — отметил он.

Динамичная карьера

По мнению Зинченко, у Z индивидуализм достигает максимума по сравнению с предыдущими тремя поколениями. Для «зумеров» успех — это самореализация и саморазвитие.

«Фриланс — то есть работа не по найму, собственные стартапы — это путь к той самой свободе и независимости, который возможен при достаточной степени самореализации. Именно это и можно назвать успехом в современном понимании, к которому стремится молодежь», — рассказал он.

Но признание все равно остается крайне важным критерием успешности. У молодых людей сформировалось представление, что если кто-то создал новый продукт, но об этом не рассказали в информационном пространстве, то ни продукт, ни его создателя нельзя назвать успешным.

Если поколение Y ставило карьеру выше личных отношений, то для Z важен work-life balance – «баланс работы и жизни». Их вообще отличает большая тяга к необходимости гармоничного сочетания и интеграции разных сфер жизни.

«Мода на социальную ответственность — также универсальный тренд, который можно найти и у российских, и у западных зумеров. Здесь не только волонтерство, но и забота об экологии, ориентация на здоровый образ жизни, осознанное потребление. Все это — воплощение теории «маятника», а также любопытное сочетание индивидуалистичности с ответственной социальной позицией», — выделил еще одну черту Зинченко.

Другой подход к сексу

По результатам исследований факультета психологии МГУ в структуре базовых ценностей не фиксируется значимых изменений — отношении к любви, семье, дружбе — между молодыми и более старшими поколениями.

«Пресловутая диджитализация превращает процесс знакомства с противоположным полом в увлекательную и достаточно легковесную игру. Нам не кажется, что это влияет на базовые семейные ценности, но в части привычек межличностного общения может произвести впечатление яркого упрощения и тенденции к поверхностности», — отметил Зинченко.

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По его убеждению, российские «зумеры» находятся в том же тренде, что и их западные сверстники. Секс не становится менее привлекательным для них.

«Однако и вправду подход к сексу меняется. Если для предыдущих поколений их бабушек и дедушек был верен лозунг, что «в СССР секса нет», то для их родителей и старших братьев и сестер хлынувшие с телеэкранов и из интернета свобода и вседозволенность привели к появлению культа сексуализации», — пояснил эксперт.

Для молодых снизилась ценность «запретного плода». Поэтому они более ответственно относятся к своей безопасности в этой части, что, бесспорно, можно назвать хорошей тенденцией, признаком внутренней потребности в здоровом образе жизни.

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