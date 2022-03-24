Фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины за «лайк» Плющенко

Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины из-за поставленного ею «лайка» под публикацией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.

Фигуристка «лайкнула» публикацию Плющенко в Instagram (суд в Москве признал деятельность соцсети экстремистской и запретил ее в России), в которой россиянин выразил поддержку спецоперации российских войск на Украине.

Шаботовой 16 лет, она родилась в Москве и начинала заниматься фигурным катанием в школе «Москвич», а в 11 лет перешла в «Снежные барсы» к Светлане Пановой. В июле 2019 года спортсменка сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины.

Шаботова дважды становилась чемпионкой Украины (2020, 2021). На Олимпийских играх в Пекине фигуристка заняла последнее 30 место в короткой программе в одиночном катании и не отобралась в произвольную программу.