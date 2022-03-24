ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

Московский ЦСКА в четвертой игре с «Динамо» отыгрался с 0:3 и победил. По результату серии 4:0 «армейцы» первые вышли в финал Запада.

ЦСКА не дал шанса «Спартаку», отыграв самую короткую серию в полуфинале плей-офф КХЛ. Первый матч «армейцы» завершили победой со счетом 3:2, второй — 4:2, третий — 2:1. В четвертой игре ЦСКА сначала уступал «динамовцем» 0:3, но потом отыгрался и завершил матч со счетом 6:3.

ЦСКА вышел в финал конференции первый и единственный, кто завершил серию после четырех игр. Остальным клубам потребуется минимум пять матчей, чтобы определить победителя.

Счет в серии «Трактора» и «Салавата Юлаева» — 2:2. На момент публикации в серии «Металлурга»-«Авангарда» счет в пользу омичей (2:1). У СКА и «Спартак» — 2:1.