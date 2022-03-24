НАВЕРХ

ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Фото: © КХЛ

Московский ЦСКА в четвертой игре с «Динамо» отыгрался с 0:3 и победил. По результату серии 4:0 «армейцы» первые вышли в финал Запада.

ЦСКА не дал шанса «Спартаку», отыграв самую короткую серию в полуфинале плей-офф КХЛ. Первый матч «армейцы» завершили победой со счетом 3:2, второй — 4:2, третий — 2:1. В четвертой игре ЦСКА сначала уступал «динамовцем» 0:3, но потом отыгрался и завершил матч со счетом 6:3.

ЦСКА вышел в финал конференции первый и единственный, кто завершил серию после четырех игр. Остальным клубам потребуется минимум пять матчей, чтобы определить победителя.

Счет в серии «Трактора» и «Салавата Юлаева» —  2:2. На момент публикации в серии «Металлурга»-«Авангарда» счет в пользу омичей (2:1). У СКА и «Спартак» — 2:1.

Еще по теме
Ушедшего из «Сибири» Сятери признали лучшим игроком сезона
«Авангард» уступил «Металлургу» в третьей игре полуфинала
«Авангард» второй раз обыграл «Металлург» в серии полуфинала
«Аванград» разгромил «Металлург» в первой игре полуфинала плей-офф
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...