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Google News заблокировали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украины, сообщает пресс-служба Роскомнадзора

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны», — уточнили ТАСС в ведомстве.

По информации Роскомнадзора, упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, напомнил Роскомнадзор.

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