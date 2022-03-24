Google News заблокировали в России

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украины, сообщает пресс-служба Роскомнадзора

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны», — уточнили ТАСС в ведомстве.

По информации Роскомнадзора, упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, напомнил Роскомнадзор.