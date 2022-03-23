Хакерская группировка LAPSUS$ заявила, что взломала серверы Microsoft и смогла похитить 37 Гб информации. Украденные данные содержат исходный код более 250 проектов.

LAPSUS$ сообщила в своем телеграм-канале о том, что похитила данные касающиеся разработки Microsoft Azure DevOps, Bing, Cortana и прочих сервисов корпорации. В открытый доступ выложен архив с 9 Гб данных.

Эксперты в области кибербезопасности подтвердили BleepingComputer, что архивы, слитые группировкой, содержат информацию, недоступную простым пользователям, и относятся к проектам Microsoft.

Microsoft пока не подтверждает утечку, но представители корпорации сообщили, что проведут расследование.

Группировка LAPSUS$ получила широкую известность после взлома NVIDIA. Хакеры похитили у компании более 1 Тб данных и выложили в открытый доступ исходный код технологии масштабирования Nvidia DLSS державшийся в секрете.