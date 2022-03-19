Google Chrome получил функцию комментирования паролей

Google Chrome разрешил пользователям комментировать пароли — для этого менеджер паролей браузера дополнили функцией сохранения заметок.

Теперь к паролям можно добавлять комментарии. Функция пока доступна последней версии браузера на канале Canary, где появляются экспериментальные сборки перед полноценным релизом.

Ранее подобные функции были доступны лишь в нескольких специализированных менеджерах паролей. Возможность появляется при первом добавлении данных учетной записи либо при изменении существующего пароля.

Отмечается, что возможность добавлять заметки может оказаться весьма полезной — например, пользователям станет легче разграничивать рабочие и личные аккаунты. Кроме того, в заметках можно будет сохранять поясняющую информацию.

По предварительной версии, комментирование паролей станет доступно для всех пользователей браузера к выходу Chrome 101, который ожидается в апреле или мае.