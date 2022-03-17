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«ВКонтакте» увеличил время переноса данных из Instagram до трех дней

Источник:
Sibnet.ru
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«ВКонтакте» на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Максимальное время загрузки данных из Instagram во «ВКонтакте» увеличилось с 24 до 72 часов. Некоторым пользователям сервис сообщает о том, что для осуществления импорта данных потребуется неопределенное время.

«Запросов оказалось гораздо больше, чем мы думали, — колоссальное количество. Поэтому загрузка материалов сейчас может занять больше обычного времени. Однако сейчас мы оптимизируем работу сервиса с учетом возросшей нагрузки, чтобы пользователи смогли быстрее получить доступ к своим материалам», — пояснили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

После блокировки Instagram во «ВКонтакте» запустил специальное приложение для переноса данных. Пользователям доступен импорт фото и видео вместе с описаниями в приватный альбом. 

Роскомнадзор ограничил Instagram на территории России 14 марта. Причиной послужило распространение в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru