Сформировались все пары полуфинала чемпионата КХЛ

Все пары полуфинала чемпионата КХЛ сформировались после седьмой игры между московским «Динамо» и «Северсталью». Игры 1/2 плей-офф стартуют 17 марта.

Паре «Динамо» — «Северсталь» понадобилось семь игр в серии, чтобы определить победителя четвертьфинала Западной конференции. В итоге сильнее оказались динамовцы, которые вышли в полуфинал.

В Западной конференции за финал будут бороться «Динамо М» и ЦСКА, «Спартак» и СКА. В Восточной конференции сыграют «Металлург» против «Авангарда» и «Трактор» против «Салавата Юлаева».

Игры полуфинала стартуют 17 марта, первыми сыграют «Динамо М» с ЦСКА и «Трактор» с «Салаватом Юлаевым».