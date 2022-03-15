НАВЕРХ

Сформировались все пары полуфинала чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Фото: © ЦСКА

Все пары полуфинала чемпионата КХЛ сформировались после седьмой игры между московским «Динамо» и «Северсталью». Игры 1/2 плей-офф стартуют 17 марта.

Паре «Динамо» — «Северсталь» понадобилось семь игр в серии, чтобы определить победителя четвертьфинала Западной конференции. В итоге сильнее оказались динамовцы, которые вышли в полуфинал.

В Западной конференции за финал будут бороться «Динамо М» и ЦСКА, «Спартак» и СКА. В Восточной конференции сыграют «Металлург» против «Авангарда» и «Трактор» против «Салавата Юлаева».

Игры полуфинала стартуют 17 марта, первыми сыграют «Динамо М» с ЦСКА и «Трактор» с «Салаватом Юлаевым».

Еще по теме
«Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции
НХЛ признала россиянина лучшим игроком дня
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в пятой игре плей-офф
«Сибирь» проиграла «Салавату» и завершила участие в чемпионате КХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики
Киев посчитал неприемлемыми требования России
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось впервые за 8 лет
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru