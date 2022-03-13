Google Chrome установил рекорд производительности

Версия Google Chrome M99 для Mac установила рекорд производительности в бенчмарке Apple Speedometer и обошла лидировавший ранее Safari. Браузер стал быстрее благодаря использованию новой технологии оптимизации кода ThinLTO, давшей прирост производительности в 7%.

Chrome M99 набрал в Apple Speedometer 300 баллов, обогнав на 23 очка Safari от Apple, сообщается на сайте Chromium Blog. Графическая производительность браузера стыла лучше таковой у конкурента на 15%, а общая скорость увеличилась на 7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минцифры посоветовало «Яндекс.Браузер»

Ускорение работы Chrome стало возможно благодаря технологии ThinLTO, добавленной в версию M99. Она оптимизирует программный код, ответственный за быстродействие, находящийся всего в нескольких файлах, что превращает новинку в универсальный ускоритель.

Google ускорила и Android-версию браузера, повысив ее производительность на 15% и увеличив скорость запуска приложения на 13%. Это удалось достичь благодаря внедрению новой системы вкладок, позволившей сэкономить ресурсы.