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Google Chrome установил рекорд производительности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Google

Версия Google Chrome M99 для Mac установила рекорд производительности в бенчмарке Apple Speedometer и обошла лидировавший ранее Safari. Браузер стал быстрее благодаря использованию новой технологии оптимизации кода ThinLTO, давшей прирост производительности в 7%.

Chrome M99 набрал в Apple Speedometer 300 баллов, обогнав на 23 очка Safari от Apple, сообщается на сайте Chromium Blog. Графическая производительность браузера стыла лучше таковой у конкурента на 15%, а общая скорость увеличилась на 7%. 

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Ускорение работы Chrome стало возможно благодаря технологии ThinLTO, добавленной в версию M99. Она оптимизирует программный код, ответственный за быстродействие, находящийся всего в нескольких файлах, что превращает новинку в универсальный ускоритель.

Google ускорила и Android-версию браузера, повысив ее производительность на 15% и увеличив скорость запуска приложения на 13%. Это удалось достичь благодаря внедрению новой системы вкладок, позволившей сэкономить ресурсы.

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pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Disobedient

Грабь награбленное. Это хорошо, что их там давят. Есть справедливость на свете. Тех кто считал их своими...
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