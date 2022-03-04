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Военная операция на Украине

РФС оспорит в суде отстранение от мирового футбола

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Российский футбольный союз оспорит в CAS решение Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций об отстранении сборной России и российских клубов от всех международных соревнований, сообщила пресс-служба РФС.

Исполком УЕФА и бюро совета ФИФА совместно решили отстранить все российские национальные и клубные команды от всех турниров под эгидой организаций. Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России лишилась стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022, а московский «Спартак» был исключен из Лиги Европы.

РФС в иске планирует восстановить в правах все российские команды, попавшие под действие вердикта ФИФА и УЕФА, а также добиться возмещения ущерба. Кроме того, союз будет настаивать на ускоренном рассмотрении дела, чтобы сборная России имела возможность сыграть в стыковых матчах.

Союз отметил, что решение ФИФА и УЕФА не имело под собой правовых оснований и нарушает спортивный принцип, так как было принято под давлением сборных Польши, Чехии и Швеции, соперников команды России по стыковым матчам.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». Международные спортивные организации запретили проводить соревнования в России и отстраняют российских спортсменов.

Тема: Военная операция на Украине
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