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Косторная во второй раз ушла из группы Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная перешла из группы тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой, подтвердила сама спортсменка.

«Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова», — сказала Косторная «Матч ТВ».

По данным источника РИА Новости и спортивного журналиста Василия Конова, Косторная ушла по инициативе тренерского штаба Тутберидзе.

Косторной 18 лет, она занималась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, затем перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но уже весной вернулась в прежнюю команду. В этом сезоне фигуристка выступила в серии Гран-при и не смогла отобраться в Финал. Чемпионат России она пропустила из-за перелома кисти.

Буянова известна по работе с четырехкратным чемпионом России Максимом Ковтуном и первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Аделиной Сотниковой. В последние годы наиболее заметным е учеником был призер чемпионата России и Европы Артур Даниелян.

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