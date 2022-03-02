НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Исходный код Nvidia DLSS выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
385 0
Nvidia DLSS
Фото: © Nvidia

Взломавшая Nvidia хакерская группировка LAPSUS$ выложила в публичный доступ исходный код технологии масштабирования Nvidia DLSS. Ранее хакеры, угрожая публикацией полученных данных, требовали от Nvidia выйти на связь и снять антимайнинговую защиту видеокарт, компания никак не реагировала на шантаж.

Слитый архив выглядит достаточно правдоподобно, содержит файлы C++, заголовки и активы, входящие в структуру DLSS, сообщает портал Techpowerup со ссылкой на анонимного пользователя, поделившегося информацией и скриншотом папки с исходными материалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСвежее обновление сломало Windows 11

Nvidia DLSS превосходит остальные технологии масштабирования, обеспечивая наибольшие производительность и качество графики в играх чем аналоги AMD FSR и Intel XeSS. Производитель никогда не делился разработкой и держал особенности ее функционирования в секрете. 

Ранее хакерская группировка LAPSUS$ сообщила, что в ее распоряжении находится 1 Тб внутренних данных компании и пригрозила опубликовать их, если Nvidia не выйдет на связь и не снимет антимайнинговую защиту видеокарт серии GeForce RTX 30. Nvidia никак не прокомментировала факты взлома серверов и публикации исходного кода одной из ведущих технологий.

Еще по теме
Intel представила самый мощный геймерский мини‑ПК
Хакеры взломали Nvidia и потребовали отключения антимайнинговой защиты
Свежее обновление сломало Windows 11
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Кибервойны
Как сделать
Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов
01.03.22, 16:27
1154
0
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Простой способ просмотреть историю работы с файлами и папками в Windows без использования сторонних программ
28.02.22, 04:51
1725
0
Как в Windows 11 вернуть проводник из Windows 10
Старая версия Проводника из Windows 10 более привычна и функциональна и ее можно вернуть одной простой настройкой
27.02.22, 20:17
1220
0
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
Бесплатная нейросеть позволяет раскрасить старые черно-белые фото и значительно повысить их качество
26.02.22, 13:54
1783
0
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи ноутбука
19.02.22, 10:59
4749
0
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
4464
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7514
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
7792
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7198
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27754
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию
Первый масштабный турнир по гольфу пройдет на льду Байкала
Роскосмос рассказал о количестве производимых ракет «Ангара»
Красноярский флорист рассказала о дефиците цветов перед 8 марта
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

mosquito__2010

Как по Харькову ? Какими мразями надо быть что бы расстреливать свой народ. Это не просто мрази, военные...

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!

ponhik78

А с чего ты взял что в по сути прифронтовом районе прикрыт только военный аэродром? И этот Панцирь был...
Sibnet.Ru