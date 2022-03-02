Исходный код Nvidia DLSS выложили в Сеть

Взломавшая Nvidia хакерская группировка LAPSUS$ выложила в публичный доступ исходный код технологии масштабирования Nvidia DLSS. Ранее хакеры, угрожая публикацией полученных данных, требовали от Nvidia выйти на связь и снять антимайнинговую защиту видеокарт, компания никак не реагировала на шантаж.

Слитый архив выглядит достаточно правдоподобно, содержит файлы C++, заголовки и активы, входящие в структуру DLSS, сообщает портал Techpowerup со ссылкой на анонимного пользователя, поделившегося информацией и скриншотом папки с исходными материалы.

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Nvidia DLSS превосходит остальные технологии масштабирования, обеспечивая наибольшие производительность и качество графики в играх чем аналоги AMD FSR и Intel XeSS. Производитель никогда не делился разработкой и держал особенности ее функционирования в секрете.

Ранее хакерская группировка LAPSUS$ сообщила, что в ее распоряжении находится 1 Тб внутренних данных компании и пригрозила опубликовать их, если Nvidia не выйдет на связь и не снимет антимайнинговую защиту видеокарт серии GeForce RTX 30. Nvidia никак не прокомментировала факты взлома серверов и публикации исходного кода одной из ведущих технологий.