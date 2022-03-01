Российских хоккеистов лишили ЧМ и МЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от международных соревнований из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба организации.

Команды России не будут допущены на чемпионат мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Аналогичное решение принято по юниорскому чемпионат мира (игроки до 18 лет) в Германии (21 апреля — 1 мая 2022 года).

Сборная России не выступит на доигровке молодежном чемпионате мира в Канаде, который был прерван в конце декабря 2021 года из-за коронавируса. Кроме того, женская команда России не примет участия на чемпионате мира в Дании (26 августа — 4 сентября), а также в юниорском мировом первенстве (до 18 лет).

Также IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

24 февраля президент России Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации отказаться от демонстрации российского флага и исполнения российского гимна на международных соревнованиях, а также перенести все спортивные мероприятия с территории России и Белоруссии.