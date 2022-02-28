Представлен смартфон с турбинами для охлаждения

Китайская компания Lenovo представила игровой смартфон Legion Y90 c системой охлаждения, состоящей из пары турбин и специальных отверстий. Стоимость устройства на старте продаж — порядка 57 тысяч рублей.

Legion Y90 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1, в максимальной конфигурации он оснащается 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Смартфон выделяется отверстиями на задней крышке, через которые выбрасывается горячий воздух.

Аппарат также оснащен крупным дисплеем на 6,92 дюйма и поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц. Частота срабатывания сенсорного слоя экрана равна 720 Гц. Заявленная максимальная яркость составляет 1300 нит.

Legion Y90 имеет аккумулятор емкостью 5600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт. Также в нем предусмотрены два USB-C разъема для зарядки — один расположен в нижнем торце, а другой сбоку.