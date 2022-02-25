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Россию исключили из участников Евровидения-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Kruczynski / Attribution-ShareAlike License

Европейский вещательный союз (ЕВU) заявил, что представители России не будут допущены к участию в Евровидении в 2022 году.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса», — говорится в официальном заявлении ЕВU.

Также в сообщении говорится, что перед принятием решения были проведены консультации со всеми членами союза.

Россия ежегодно участвует в Евровидении с 1994 года. Единственной победой в конкурсе для России стало выступление Димы Билана с песней «Believe». Также россияне четыре раза занимали второе место и четыре — третье место.


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