Россию исключили из участников Евровидения-2022

Европейский вещательный союз (ЕВU) заявил, что представители России не будут допущены к участию в Евровидении в 2022 году.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса», — говорится в официальном заявлении ЕВU.

Также в сообщении говорится, что перед принятием решения были проведены консультации со всеми членами союза.

Россия ежегодно участвует в Евровидении с 1994 года. Единственной победой в конкурсе для России стало выступление Димы Билана с песней «Believe». Также россияне четыре раза занимали второе место и четыре — третье место.