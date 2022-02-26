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Ускоренное обновление Windows 11 разочаровало пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © serpentinepad

Быстрые обновления без неудобств долгого ожидания установки новых компонентов системы были одним из ключевых пунктов в продвижении новой Windows 11. Однако многие пользователи по-прежнему жалуются на длительность обновлений перед завершением работы на компьютере.

По данным портала WindowsReport, многие пользователи сталкиваются с долгим ожиданием установки обновлений, несмотря на все заверения Microsoft о ее ускорении. Ранее корпорация анонсировала сокращение объемов дополнений на 40%, что должно было ускорить их установку, но этого не произошло.

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«Microsoft, нам нужно согласовать определение "100% выполнено", потому что смотреть на это в течение 10 минут — это не очень», — говорится в одном из комментариев на Reddit. Пользователи отмечают, что на компьютерах без SSD установка компонентов может занимать до четырех часов.

Ранее менеджер программы обновления Windows Девид Гайер опубликовал данные, что для корректного обновления операционной системы может потребоваться до восьми часов, но позже сделал уточнение, что на мощных компьютерах со стабильным подключением к сети это время может сократиться до двух часов.



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