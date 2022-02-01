Корректное обновление Windows может потребовать до восьми часов

Загрузка обновлений Windows и их установка требует до восьми часов. Компьютер в это время должен быть не только включен, но и иметь стабильное подключение к Центру обновлений.

Менеджер программы обновления Windows Девид Гайер на официальном сайте компании Microsoft сообщил о том, что на загрузку компонентов системы в среднем требуется до двух часов. Полная установка и настройка занимает еще пять-шесть часов.

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По данным Microsoft, около половины устройств с Windows не получает своевременные обновления из-за того, что им не дают этого сделать владельцы, выключая сразу после работы. Четверть компьютеров по этой причине не может корректно установить обновления безопасности.

Для корректной установки и настройки обновления Windows Гайер порекомендовал не выключать компьютер сразу после работы, а переводить его в режим ожидания. В таком случае операционная система сможет загрузить и активировать компоненты системы.







