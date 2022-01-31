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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как отключить запрос пароля при запуске Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конфиденциальность важна и защищать компьютер от несанкционированного доступа нужно, но если это домашний ПК, используемый только для игр и просмотра фильмов, то необходимости в регулярной авторизации нет. Отключить запрос пароля в Windows 10 можно быстро и просто.

Для отключения запроса пароля в Windows 10 нужно вызвать меню «Выполнить» сочетанием клавиш Win+R, ввести «netplwiz» (без кавычек) и нажать «OK». В открывшемся окне «Учетные записи пользователя» убрать галочку «Требовать ввод имени пользователя и пароля» и кликнуть «Применить».

Стоит ли хранить пароли в браузерах

Система запросит логин и пароль пользователя, от чьего имени будет автоматически производиться вход в Windows. Здесь можно указать данные текущего аккаунта или создать новый.

Для восстановления запроса пароля нужно вернуть галочку «Требовать ввод имени пользователя и пароля» в окне «Учетные записи пользователя».

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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