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Samsung Galaxy S22 Ultra удивил пользователей полосой на экране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gizchina.com

Первые пользователи новейшего флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra столкнулись с неожиданной проблемой, когда на экране появляется широкая полоса пикселей.

На первый взгляд возникает впечатление, что дисплей поврежден или вышел из строя. Однако если изменить настройки экрана, полоса  исчезает. Таким образом, проблема имеет программные причины.

Представители Samsung подтвердили в официальном блоге наличие неисправности. Отмечается, что проблема возникает, если пользователь устанавливает разрешение экрана на WQHD (2560x1440), при этом выбран режим Natural.

«Небольшое количество Galaxy S22 Ultra отображают полосу пикселей на экране, когда пользователь находится в YouTube или разблокирует смартфон с помощью сканера отпечатков пальцев», — указывается в сообщении.

Специалисты рекомендуют покупателям выбрать режим Vivid или довольствоваться меньшим разрешением. В этом случае возникновение проблемы исключено.  При этом производитель в ближайшее время намерен выпустить патч, который исправит ошибку.

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лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...

fydor55

И из думы выгнать всех кто попадает под это дело))) Прикольно будет

Grossmeister38rus

Что насчет восстановления Иркутской области ? или Дальнего востока?
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