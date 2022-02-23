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Финский «Йокерит» прокомментировал выход из КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jokerithc, instagram.com/jokerithc

Фан-клуб финского «Йокерита» призвал руководство команды немедленно покинуть состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на фоне кризиса вокруг Украины и признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Клуб ответил на заявление болельщиков.

«"Йокерит" имеет договор с КХЛ, и мы обязаны его соблюдать. Клуб также несет ответственность и обязательства как работодатель. Так как нынешняя ситуация исключительно сложная, мы не считаем, что "Йокерит" как клуб имеет полное право на изложение своих взглядов на ситуацию», — отмечается в релизе на сайте клуба.

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По мнению фанатов, «джокеров», продолжение выступления «джокеров» в КХЛ нанесет репутации клуба несоизмеримый ущерб.

При этом «Йокерит» отметил, что следит за любыми решениями в данном вопросе, в том числе касающиеся возможных санкций, и будет готов их выполнять.

Финская команда «Йокерит» выступает в КХЛ с 2014 года. В 2013 году 49% акций клуба были приобретены бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, а также Геннадием Тимченко, после чего команда вступила в КХЛ. С 2019 года инвестором и партнером «Йокерита» стал «Норильский никель» и его дочерняя финская компания Norilsk Nickel Harjavalta.

21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе и взаимопомощи с ними. Свое решение он объяснил исторической справедливостью, потенциальной опасностью размещения войск НАТО у российских границ, а также желанием завершить восьмилетний конфликт.

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