Блокада России: какие санкции объявлены за первые сутки

Страны Запада после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик перешли к ответным действиям. Сначала санкции предсказуемо ввели США и Великобритания, затем Евросоюз. Насколько усилилась экономическая и политическая блокада России за первые сутки после признания независимости Донбасса?

Еще до санкций на решение России по Донбассу негативно отреагировал рубль и российский рынок ценных бумаг. Так, российская валюта 21 февраля вышла на первое место в мире по волатильности, а индекс Московской бирже на минимуме опускался на 9,23%.

Какие санкции ввели

США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о санкциях почти сразу после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Правда, касаются они не России, а Донбасса.

США запретили гражданам и компаниям импорт товаров и услуг, экспорт, инвестиции и финансирование для ДНР и ЛНР. Однако в ближайшие часы ожидается введение второго пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

Британия

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех олигархов. Так, под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Их активы в Британии будут заморожены.

Санкции также вводятся в отношении российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Британским гражданам и организациям будет запрещено вести какие-либо дела с ними. Лондон также пригрозит изолировать Россию от глобальной экономики.

ФРГ и Евросоюз

Правительство ФРГ остановило сертификацию проекта «Северный поток — 2». Без сертификации газопровод не может быть запущен. Таким образом, запуск проекта снова оказался под вопросом. При этом уже потраченные инвестиции в него оцениваются в 9,5 миллиарда евро.

Евросоюз ввел санкции против всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР. В списке 351 парламентарий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что они будут носить персональный характер. Кроме этого, России ограничили доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Страны ЕС договорились не признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР. Таким образом, граждане Донбасса с российскими паспортами не смогут въехать в европейские страны.

Украина

Киев после признания Россией республик Донбасса затребовал проведения экстренного саммита «нормандской четверки», заседания Совбеза ООН, консультаций на основе Будапештского меморандума и специального заседания ОБСЕ.

Кроме этого, Верховная Рада обсудит проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал рассмотреть документ в случае его принятия.