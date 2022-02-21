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Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/elenavalbe

Повышение возрастного ценза в фигурном катании позволит продлить спортивную карьеру фигуристок, считает президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она не смогла вспомнить еще вид спорта, в котором спортсмен заранее знает, что выступит только на одной Олимпиаде и 99% второго шанса у него не будет. По мнению Вяльбе, даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады, а в предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон.

Олимпийские игры в Пекине выиграла 17-летняя Анна Щербакова, Игры в Пхенчхане — 15-летняя Алина Загитова, Игры в Сочи — 17-летняя Аделина Сотникова. Но в истории женского катания есть примеры, когда фигуристки выступали два олимпийских цикла: Катарина Витт из ГДР, Ким Ён А из Южной Кореи, Ирина Слуцкая из России.

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