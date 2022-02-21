Google Play Market начал указывать совместимую версию Android

Магазин приложений Play Market начал отображать минимально необходимую версию Android для запуска устанавливаемых приложений и игр. Ранее ее можно было узнать только в веб-версии сервиса.

Для просмотра информации о минимально необходимой версии Android нужно зайти в «Описание» на карточке приложения или игры. При прокрутке страницы обнаружится графа «ОС Android» c указанием версии операционной системы для запуска.

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До недавнего времени информацию о минимально необходимой версии операционной системы можно было просмотреть только на сайте Play Market. В мобильном приложении в строке совместимости указывалось «Зависит от устройства» и это не давало полной информации о требованиях к смартфону или планшету.

Пока не ясно практическое применение новой функции. Дело в том, что если смартфон не поддерживает приложение из-за устаревшей операционной системы, то оно вообще не отображается в Google Play.