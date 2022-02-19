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Vivo представила россиянам смартфоны V23

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Vivo

Компания Vivo представила на российском рынке новую линейку смартфонов — V23 и V23e. Стоимость новинок составит от 40,9 тысяч до 29,9 тысяч рублей соответственно, в продаже они появятся с 1 марта.

Смартфон V23 оснащается процессором Dimensity 920 от MediaTek, а V23e — чипом Helio G96 производства MediaTek. Модели имеют до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной в максимальных комплектациях.

Новинки также получили 6,44-дюймовый экран с разрешением 2404x1080 точек и частотой обновлений 90 Гц. Аккумуляторы V23 и V23e емкостью 4200 мАч и 4050 мАч поддерживают 44-ваттную быструю зарядку.

В качестве программной оболочки используется Android 12 с фирменной надстройкой Funtouch OS 12. V23 оснащается двойной фронтальной камерой, тогда как V23e обладает одной. Тыльный комплект включает три объектива.

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