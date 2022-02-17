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Человек и компьютер

Популярному браузеру предрекли скорый крах

Источник:
Wired
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Фото: © Sibnet.ru

Популярный браузер Firefox от компании Mozilla оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем.

В настоящее время доля браузера на рынке составляет менее 4%, а на мобильных устройствах — всего 0,5%. Собственная статистика Mozilla показывает падение примерно на 30 миллионов активных пользователей в месяц с начала 2019 года к началу 2022 года, пишет Wired.

Между тем в следующем году истекает срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, на долю которого приходится подавляющая часть доходов компании. В условиях отсутствия новых функций дальнейшим отток пользователей неизбежен.

Еще несколько лет назад браузер считали главным конкурентом Google Chrome, однако на сегодня итоговая победа последнего фактически предопределена, отмечают эксперты. По их мнению, Firefox вряд ли сможет отыграть коммерческую долю на рынке.

Тема: Человек и компьютер
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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
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