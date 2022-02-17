Популярному браузеру предрекли скорый крах

Популярный браузер Firefox от компании Mozilla оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем.

В настоящее время доля браузера на рынке составляет менее 4%, а на мобильных устройствах — всего 0,5%. Собственная статистика Mozilla показывает падение примерно на 30 миллионов активных пользователей в месяц с начала 2019 года к началу 2022 года, пишет Wired.

Между тем в следующем году истекает срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, на долю которого приходится подавляющая часть доходов компании. В условиях отсутствия новых функций дальнейшим отток пользователей неизбежен.

Еще несколько лет назад браузер считали главным конкурентом Google Chrome, однако на сегодня итоговая победа последнего фактически предопределена, отмечают эксперты. По их мнению, Firefox вряд ли сможет отыграть коммерческую долю на рынке.