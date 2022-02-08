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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft протестирует секретные возможности Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Корпорация Microsoft работает над новыми функциями Windows 11, которые пока держатся в секрете от пользователей.

Так, операционная система может получить стикеры для обоев рабочего стола, пишет The Verge со ссылкой на инсайдеров. Пользователям дадут возможность выбора стикеров, их разрешат редактировать с рабочего стола.

Кроме этого, разработчики собираются вернуть режим планшета, который был в «десятке», но исчез в Windows 11. Так, у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в качестве планшета.

Windows 11 также получит новый раздел настроек. Вкладка «экологичность» будет содержать рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки компьютерного устройства.

Ожидается, что Microsoft запустит программу тестирования новых функций в ближайшее время, доступ к ней получат пользователи бета-версий Windows 11. При этом возможности еще могут не попасть в финальные релизы обновлений операционной системы.

Тема: Человек и компьютер
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mosquito__2010

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