Видео флагманской видеокарты Intel утекло в Сеть

Видео с флагманской видеокартой Intel Arc Alchemist опубликовано в Twitter. Предположительно, ролик попал в открытый доступ с закрытого канала Intel Graphics в мессенджере Discord.

Видеокарта на черной печатной плате имеет маркировку Intel, оснащена тремя разъемами тремя DisplayPort 2.0, портом HDMI и двумя вентиляторами охлаждения, следует из обнародованных изображений.

Специалисты предполагают, что на видео — инженерный образец флагманской видеокарты Arc Alchemist на базе графического процессора с 512 исполнительными блоками. Предположительно, данный ускоритель способен обеспечить производительность уровня GeForce RTX 3070 Ti.

