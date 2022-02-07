НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Видео флагманской видеокарты Intel утекло в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: teezeh / Attribution-ShareAlike License

Видео с флагманской видеокартой Intel Arc Alchemist опубликовано в Twitter. Предположительно, ролик попал в открытый доступ с закрытого канала Intel Graphics в мессенджере Discord.

Видеокарта на черной печатной плате имеет маркировку Intel, оснащена тремя разъемами тремя DisplayPort 2.0, портом HDMI и двумя вентиляторами охлаждения, следует из обнародованных изображений.

Специалисты предполагают, что на видео — инженерный образец флагманской видеокарты Arc Alchemist на базе графического процессора с 512 исполнительными блоками. Предположительно, данный ускоритель способен обеспечить производительность уровня GeForce RTX 3070 Ti.

Ожидается, что первые видеокарты от Intel появятся в продаже уже в этом году. Цены на ускорители пока не раскрываются. Intel может стать третьим крупным игроком на рынке видеокарт после NVIDIA и AMD.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Google Chrome изменит иконку из‑за «цветовых вибраций»
Microsoft изменит программу предварительной оценки Windows 11
Как скопировать текст из видео и картинки в Chrome
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют в сентябре
Фигуристка станцевала на льду Байкала
Застреливший жену из ружья томич умер в больнице
Трое пострадали в ДТП со «скорой» в Новосибирске
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самое обсуждаемое
56
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru