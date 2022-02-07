Блокировщики рекламы перестанут работать в Google Chrome

Google с 17 января 2022 года обязала разработчиков следовать новым правилам создания расширений для браузера Manifest V3. Переход на усовершенствованный стандарт значительно ухудшит работу блокировщиков рекламы.

Эксперты из Фонда электронных рубежей (EFF) считают, что переход на Manifest V3 существенно повредит качеству блокировки рекламы. Новый стандарт менее эффективен, но более выгоден Google, зарабатывающей на размещении рекламных объявлений.

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Новые правила запрещают расширениям блокировать запрос геолокации рекламными трекерами, веб-запросы и изменять содержимое страниц. В результате перехода на Manifest V3 блокировщики рекламы не прекратят свое существование, но станут пропускать больше объявлений.

В качестве временной меры разработчикам еще разрешено использовать Manifest V2, но в будущем они обязаны переписать расширения под новые стандарты. Дополнения браузеров, созданные по старым правилам, перестанут поддерживаться браузером Google Chrome в 2023 году.