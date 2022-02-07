НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Блокировщики рекламы перестанут работать в Google Chrome

Источник:
Sibnet.ru
435 2
Фото: © Google

Google с 17 января 2022 года обязала разработчиков следовать новым правилам создания расширений для браузера Manifest V3. Переход на усовершенствованный стандарт значительно ухудшит работу блокировщиков рекламы.

Эксперты из Фонда электронных рубежей (EFF) считают, что переход на Manifest V3 существенно повредит качеству блокировки рекламы. Новый стандарт менее эффективен, но более выгоден Google, зарабатывающей на размещении рекламных объявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему нельзя хранить пароли в браузерах

Новые правила запрещают расширениям блокировать запрос геолокации рекламными трекерами, веб-запросы и изменять содержимое страниц. В результате перехода на Manifest V3 блокировщики рекламы не прекратят свое существование, но станут пропускать больше объявлений. 

В качестве временной меры разработчикам еще разрешено использовать Manifest V2, но в будущем они обязаны переписать расширения под новые стандарты. Дополнения браузеров, созданные по старым правилам, перестанут поддерживаться браузером Google Chrome в 2023 году.

Еще по теме
Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?
Apple открыла представительство в России
Новосибирцы открыли платформу по созданию песен на стихи пользователей
Сбербанк запустил совместные уведомления о расходах
смотреть все
Хайтек #Интернет #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парк «Арена» возле нового ЛДС в Новосибирске откроют в сентябре
Фигуристка станцевала на льду Байкала
Застреливший жену из ружья томич умер в больнице
Трое пострадали в ДТП со «скорой» в Новосибирске
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Обсуждение (2)
Картина дня
Лукашенко согласился признать Крым российским
Госдума рассмотрит расширение прав на самооборону
Песков прокомментировал петицию за отставку Кадырова
Похороны станут государственной услугой
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
Sibnet.Ru