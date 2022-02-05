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Чемпионат КХЛ завершен досрочно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководство Континентальной хоккейной лиги досрочно завершило регулярный чемпионат, сообщается в заявлении на официальном сайте КХЛ. Игры плей-офф начнутся 1 марта.

Команды попадут в плей-офф по проценту уже набранных очков от максимально возможного количества. Ранее предполагалось, что после завершения Олимпиады в Пекине регулярный чемпионат возобновится.

«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение», — уточнил президент КХЛ Алексей Морозов.

По его словам, причин у досрочного завершения чемпионата несколько. «В том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата», — пояснил он.

Волна заражений коронавирусом среди хоккеистов ранее привела к переносу множества матчей. Лиге предстояло найти время для проведения около 50 дополнительных матчей. С учетом паузы на Олимпийские игры, которые завершатся 20 февраля, сохранить календарь оказалось невозможно.

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