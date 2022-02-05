Google Chrome изменит иконку из‑за «цветовых вибраций»

Google обновит иконку браузера Chrome из-за обнаруженных специалистами «цветовых вибраций», сообщил в Twitter дизайнер компании Элвин Ху.

Специалисты обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного создает неприятную «цветовую вибрацию», отметил Ху. По его словам, в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

«Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google», — написал дизайнер.

We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression. pic.twitter.com/Hyig51gqJq — Elvin (@elvin_not_11) February 4, 2022

Ожидается, что иконка браузера обновится в ближайшее время. Последний раз дизайн логотипа Google Chrome менялся в 2014 году. Кроме этого, его перерабатывали в 2008 и 2011 годах.