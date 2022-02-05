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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google Chrome изменит иконку из‑за «цветовых вибраций»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yu. Samoilov / Attribution License

Google обновит иконку браузера Chrome из-за обнаруженных специалистами «цветовых вибраций», сообщил в Twitter дизайнер компании Элвин Ху.

Специалисты обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного создает неприятную «цветовую вибрацию», отметил Ху. По его словам, в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

«Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google», — написал дизайнер.

Ожидается, что иконка браузера обновится в ближайшее время. Последний раз дизайн логотипа Google Chrome менялся в 2014 году. Кроме этого, его перерабатывали в 2008 и 2011 годах.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

Plaguer

А до этого ютуб каналы республик зачистил.Ну вообще не палятся.

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

physx

Ждем очередного подорожания цен на топливо.
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