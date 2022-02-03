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«Билайн» ошибочно списал абонентам деньги за роуминг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты «Билайн» массово пожаловались на ошибочное списание средств с их счетов за международный роуминг, соответствующие сообщения появились в официальном сообществе оператора «ВКонтакте».

Пользователи пишут, что списания в основном происходили в ночь на 3 февраля. У некоторых суммы списанных средств за международный роуминг превысили 3 тысячи рублей, хотя за границу они не выезжали.

Пресс-служба «Билайн» распространила заявление, в котором компания признала, что утром 3 февраля у части абонентов произошло некорректное списание средств, которое стало возможным из-за технической ошибки.

«Мы уже исправили эту ошибку и в ближайшее время начнем возвращать каждому клиенту избыточно списанные деньги на счет мобильного телефона. Все, кого коснулась эта проблема, будут дополнительно проинформированы по SMS», — отмечается в сообщении.

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Хайтек #Смартфоны #Деньги
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