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Игра It Takes Two получит экранизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hazelight

Игра It Takes Two получит экранизацию — производством киноадаптации займется студия dj2 Entertainment, которая известна фильмом «Соник в кино», а также сериалом во вселенной Tomb Raider.

Сценарий для экранизации It Takes Two напишут Пэт Кейси и Джош Миллер, передает портал Variety. Отмечается, что дистрибьюторы уже борются за показ фильма или сериала по It Takes Two на своих платформах.

«It Takes Two приняли прекрасно как игроки, так и пресса. Мы очень рады возможности выйти за рамки игры, чтобы идею смогли оценить незнакомые с ней зрители», — отметил менеджер студии-разработчика игры Hazelight Оскар Волонтис.

It Takes Two — кооперативная игра для двоих, в которой многие действия необходимо выполнять сообща. Ее релиз состоялся 26 марта 2021 года. В прошлом году It Takes Two удостоилась звания игры года на церемонии Game Awards.

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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
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