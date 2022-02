Игра It Takes Two получит экранизацию — производством киноадаптации займется студия dj2 Entertainment, которая известна фильмом «Соник в кино», а также сериалом во вселенной Tomb Raider.

Сценарий для экранизации It Takes Two напишут Пэт Кейси и Джош Миллер, передает портал Variety. Отмечается, что дистрибьюторы уже борются за показ фильма или сериала по It Takes Two на своих платформах.

«It Takes Two приняли прекрасно как игроки, так и пресса. Мы очень рады возможности выйти за рамки игры, чтобы идею смогли оценить незнакомые с ней зрители», — отметил менеджер студии-разработчика игры Hazelight Оскар Волонтис.

It Takes Two — кооперативная игра для двоих, в которой многие действия необходимо выполнять сообща. Ее релиз состоялся 26 марта 2021 года. В прошлом году It Takes Two удостоилась звания игры года на церемонии Game Awards.