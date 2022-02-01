Секретные приложения появились в App Store

Apple позволила разработчикам выпускать программы для ограниченного числа пользователей, скрытые от широкого круга посетителей App Store. Например, корпоративные планировщики или другие узкоспециальные приложения.

Как сообщается сообщается на странице Apple Developer, новая возможность пригодится, в первую очередь, разработчикам корпоративных приложений. Например, софта для конкретных мероприятий, планирования рабочего процесса компании, подразделения и других рабочих инструментов, предназначенных для узкого круга пользователей.

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Засекреченные приложения не попадут в общий список магазина App Store. Их будет невозможно найти, используя поиск, и обнаружить в списке категорий и рейтингах. Загрузить «секретные» приложения на iPhone можно будет только по прямой ссылке в App Store.

При этом специалисты Apple отметили, что по прямой ссылке приложения будут доступны любому пользователю. Озаботиться проблемами несанкционированного доступа и распространением ссылок разработчикам нужно самостоятельно.