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iPhone смогут принимать платежи с банковских карт

Источник:
Sibnet.ru
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Новая функция позволит пользователям принимать оплату просто приложив банковскую карту к задней крышке смартфона.
Фото: © Sibnet.ru

Apple планирует добавить в iPhone функцию банковского терминала. Смартфону будет принимать платежи с пластиковых карт, которые прислонили к задней панели устройства.

Для приема оплаты не потребуется какого-либо дополнительного оборудования или модернизации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Apple. Смартфон будет использовать чипы NFC, необходимые для Apple Pay. Ими оснащены все модели iPhone, начиная с 2014 года.

На данный момент iPhone способны принимать платежи посредством подключаемых через Bluetooth терминалов. Новая функция позволит получать оплату, когда клиент просто приложил банковскую карту к задней крышке смартфона.

Релиз новой функции приема платежей намечен весной с выходом iOS 15.4. Пока неизвестно, будет ли опция существовать как часть Apple Pay или станет самостоятельным сервисом.

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