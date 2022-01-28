iPhone смогут принимать платежи с банковских карт

Apple планирует добавить в iPhone функцию банковского терминала. Смартфону будет принимать платежи с пластиковых карт, которые прислонили к задней панели устройства.



Для приема оплаты не потребуется какого-либо дополнительного оборудования или модернизации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Apple. Смартфон будет использовать чипы NFC, необходимые для Apple Pay. Ими оснащены все модели iPhone, начиная с 2014 года.

На данный момент iPhone способны принимать платежи посредством подключаемых через Bluetooth терминалов. Новая функция позволит получать оплату, когда клиент просто приложил банковскую карту к задней крышке смартфона.



Релиз новой функции приема платежей намечен весной с выходом iOS 15.4. Пока неизвестно, будет ли опция существовать как часть Apple Pay или станет самостоятельным сервисом.