Новые видеостикеры появятся в Telegram

Telegram начал тестирование нового формата видеостикеров. Подвижные стикеры, которые могут создавать сами пользователи, стали доступны в бета-версии 8.5 для iOS.

Новый формат WebM позволяет создавать анимированные стикеры из видеороликов с поддержкой прозрачного фона, сообщает телеграм-канал «Код Дурова». Ролик должен быть короче трех секунд и не более 512 пикселей по ширине и длине.

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На данный момент все стикеры в Telegram векторные, новый формат позволяет использовать растровые изображения и упростит изготовление анимированных стикеров. Для создания анимации в текущей версии мессенджера требуются навыки работы с Adobe After Effects.

WebM позволяет создавать анимированные стикеры без специальных навыков используя, например, видео с камеры или ролики из интернета.