Операторы сотовой связи из-за высокой конкуренции несколько лет практически не поднимали цены, но в 2022 году почти одновременно решили пересмотреть абонентскую плату по архивным тарифам. На сколько подорожает мобильная связь?

По оценкам главы Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем по рынку доля абонентов, использующих архивные тарифы, составляет порядка 20-25% от общего числа пользователей сотовой связи.

Тренд на повышение

МТС в середине января разослал абонентам смс о повышении стоимости архивных тарифов в среднем на 30 рублей. Некоторые старые тарифы при этом подорожали сразу на 40-60 рублей.

«Текущие корректировки цены — обычные маркетинговые инструменты на конкурентном рынке: МТС, как и любой оператор, регулярно пересматривает тарифные планы и обновляет их в соответствии с рыночными трендами и потребностями пользователей», — сообщила пресс-служба Sibnet.ru МТС.

Фото: © Sibnet.ru

В свою очередь, пресс-служба «Билайна» сообщила, что компания рассматривает возможность изменения цен на части архивных тарифов, планируя предупредить абонентов заранее.

«На нашем телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции — он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире», — прокомментировал сотрудник пресс-службы оператора.

Другие операторы пока не спешат раскрывать информацию о росте цен. Так, например, пресс-служба «Мегафона» сообщила Sibnet.ru, что тему повышения стоимости услуг не комментирует.

В то же время источники на рынке связи сообщили «Коммерсанту», что «Вымпелком» в ближайшее время поднимет стоимость архивных тарифных планов на 10%. Кроме этого, с февраля планирует повышение цен «МегаФон», затем — Tele2.

Но иногда цены снижаются. В случае, если их рост привлекает внимание ФАС. В 2021 году антимонопольная служба выявила, что Tele2 за последние два года дважды необоснованно повышал стоимость услуг на 10% и 13%. По решению суда Tele2 с 11 января 2022 года снизил стоимость всех необоснованно повышенных тарифов в соответствии с предписанием ФАС.

Почему растет цена?

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков», — ответила пресс-служба МТС.

Повлияла и излишне высокая общая инфляция, при которой операторы вынуждены поднимать цены, чтобы остаться на плаву.

Рост тарифов у операторов в среднем 10-12% — закономерный процесс, на который влияет постоянный рост мобильного интернет-трафика, диктующий необходимость обновлять оборудование, работать над инновациями, прокомментировал также экономист Юрий Капштык.

Безлимита не будет?

До повышения цен на архивные тарифы в конце ноября «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 сообщили об отключении опции безлимитного интернета для новых абонентов.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева пояснила ТАСС, что это изменение не ударило по абонентам.

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«Мы сравнили минимальное, средневзвешенное и максимальное потребление по разным абонентским группам и установили, что те лимитные тарифные планы, которыми пользуются абоненты, полностью покрывают их потребности», — сказала Заева.

Какие тарифы популярны?

«У оператора 20-30 действующих тарифов, большая часть архивная. Каждый новый тариф предлагает улучшения по каким-то позициям, но суммарно потребитель не может разобраться. Потребитель видит, что подорожала связь, но не может разобраться — насколько больше трафик, гигабайты или другие составляющие, и он берет тариф, который дешевле», — считает экономист Капштык.

По данным МТС, большинство новосибирцев выбирают тарифы с пакетом интернет-трафика 20 ГБ, что позволяет активно пользоваться интернетом, ежедневно посещать соцсети и онлайн-сервисы.

«Один из флагманских тарифов Билайна — "Близкие люди 2", он популярен у действующих абонентов за счет сбалансированного состава услуг связи. Осенью прошлого года мы запустили тариф-конструктор "Твое решение", интерес к которому стабильно растет все последние месяцы», — сообщила пресс-служба компании.

«Билайн» уточнил, что большинство абонентов используют не более 50 ГБ в месяц. 70% из них укладываются в 20 и менее ГБ. Основной массив трафика приходится на мессенджеры, социальные сети и видеосервисы.

За три года средний тариф на сотовую связь в России поднялся с 287 до почти 400 рублей

На сегодня многие абоненты переплачивают за то, чем не пользуются. Чтобы сэкономить на мобильной связи, специалисты советуют тщательно проанализировать свои потребности. Возможно, новый тариф окажется намного выгоднее архивного.

При этом эксперты отмечают, что рассчитывать на работу операторов в убыток наивно, поэтому новые тарифы-конструкторы вряд ли станут намного выгоднее архивных.