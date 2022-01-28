Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Australian Open и вышел в финал турнира.

Матч Медведев — Циципас завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Россиянин четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды делал это на US Open и один раз на Australian Open.

За титул Медведев 30 января сыграет с Рафаэлем Надалем, который в полуфинальной встрече обыграл итальянца Маттео Берреттини. С Медведевым они уже играли четыре раза, в трех из них испанец оказывался сильнее.

Медведев стал всего вторым теннисистом в Открытой эре, добравшимся до финала на следующем «Большом шлеме» после первого титула такого уровня. На последнем US Open россиянин стал чемпионом.