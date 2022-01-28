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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: RobPJKeating / Attribution License

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Australian Open и вышел в финал турнира.

Матч Медведев — Циципас завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Россиянин четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды делал это на US Open и один раз на Australian Open.

За титул Медведев 30 января сыграет с Рафаэлем Надалем, который в полуфинальной встрече обыграл итальянца Маттео Берреттини. С Медведевым они уже играли четыре раза, в трех из них испанец оказывался сильнее.

Медведев стал всего вторым теннисистом в Открытой эре, добравшимся до финала на следующем «Большом шлеме» после первого титула такого уровня. На последнем US Open россиянин стал чемпионом.

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Топ комментариев

physx

Главная проблемы страны - это наше правительство.

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

Saw77

а почему за развал медицицы в стране его не расстреляли?

Disobedient

Не первый такой . У некоторых история начиналась с приходом династии Романовых. У кого-то с 1917года....
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