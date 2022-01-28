Мамаев женился на подруге бывшей жены

Полузащитник клуба «Химки» и экс-футболист сборной России Павел Мамаев женился во второй раз — его избранницей стала блогер Надежда Санько, подруга его бывшей жены Аланы, видео церемонии бракосочетания опубликовала в YouTube журналистка Дарья Есенина.

Мамаев развелся с Аланой в апреле прошлого года после восьми лет брака. По ее словам, причиной стали измены футболиста. Экс-супруги продолжают делить имущество, также они не договорились об алиментах на детей.

Санько — ведущая YouTube-канала «Точки NadИ». Девушка — бывшая подруга Аланы. В конце 2021 года Санько хвасталась помолвочным кольцом, на что Мамаева отреагировала в Instagram, написав, что у футболиста есть 12 миллионов рублей на украшение Graff, но он судиться за алименты.

33-летний Мамаев перешел в «Химки» в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за «Ростов».