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Объявлена дата начала продаж игровой консоли Steam Deck

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © steamdeck.com

Портативное игровое устройство Steam Deck поступит в продажу 25 февраля, сообщает пресс-служба компании Valve. Клиентам уже доступно бронирование консоли, оно обойдется в пять долларов.

На выбор предлагается три варианта: модель с флеш-памятью eMMC на 64 ГБ по цене 399 долларов, модель твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 ГБ по цене 529 долларов и модель с NVMe SSD на 512 ГБ по цене 649 долларов.

Приставка Steam Deck оснащена процессором AMD на базе архитектуры Zen 2 и графическим процессором на основе архитектуры AMD RDNA 2. Устройство получило 16 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5.

Консоль имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей разрешением экрана 1280x800 пикселей с соотношением сторон 16:10. Устройство работает под управлением фирменной ОС Steam OS 3.0, аккумулятора хватает на восемь часов непрерывной игры.

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Игры #Консоли
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