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Путин призвал выработать единое мнение по криптовалютам

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал правительство и Центробанк выработать единое мнение по криптовалютам. При этом глава государства не стал раскрывать собственное отношение к данному вопросу.

Ранее Банк России опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка с введением запрета на большинство операций, включая майнинг, выпуск, обращение и обмен.

После этого Минфин раскритиковал ограничительный подход к цифровым деньгам. Ведомство полагает, что криптовалютам нужно государственное регулирование, а запрет приведет к отставанию России в этой высокотехнологичной отрасли.

«У Центробанка своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего — для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы», — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что у России есть определенные конкурентные преимущества в так называемом майнинге. По его словам, в стране наблюдается профицит электроэнергии, а также много подготовленных кадров.

«Я бы просил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», — сказал глава государства.

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