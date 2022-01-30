Золотую рыбку научили водить автомобиль

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле заявили, что научили золотую рыбку водить автомобиль и добираться до цели, минуя препятствия.

Аквариум установили на робот-автомобиль, оснащенный камерой, считывающей движения золотой рыбки. Благодаря специальной технологии, у автомобиля поворачивалось то колесо, в сторону которого внутри аквариума плыла рыбка. Таким образом машина меняла направление движения.

Через некоторое время рыбка осознала это и научилась направлять робот-автомобиль в сторону нужной цели на другом конце комнаты. Когда у нее получалось достичь финиша, рыбка получала в награду еду, приводит Euronews сообщение Университета имени Бен-Гуриона.

Ученые считают, что их открытие доказывает, что рыбы сохраняют свои способности к навигации, находясь на поверхности. А это говорит о том, что биологический вид не теряет навыки, приобретенные в других условиях.