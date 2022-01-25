Windows 11 принудительно сделала Edge браузером по умолчанию

Свежее обновление Windows 11 изменило настройки операционной системы, делая Edge браузером по умолчанию.

На проблему пожаловались пользователи Reddit. Кроме изменения настроек Edge, операционная система после установки патча от Microsoft принудительно делает Bing поисковиком по умолчанию.

Так, если была активирована опция открытия вкладок предыдущего сеанса, то после установки обновления при запуске обозревателя автоматически открывается страница Bing. Чтобы исправить это, пользователю придется вручную поменять соответствующие значения в Windows 11.

В ноябре прошлого года пользователям стала доступна сборка Windows 11 под номером 22494, которая не позволяла открывать веб-страницы с помощью каких-либо приложений кроме фирменного Edge.