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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Windows 11 принудительно сделала Edge браузером по умолчанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Свежее обновление Windows 11 изменило настройки операционной системы, делая Edge браузером по умолчанию.

На проблему пожаловались пользователи Reddit. Кроме изменения настроек Edge, операционная система после установки патча от Microsoft принудительно делает Bing поисковиком по умолчанию.

Так, если была активирована опция открытия вкладок предыдущего сеанса, то после установки обновления при запуске обозревателя автоматически открывается страница Bing. Чтобы исправить это, пользователю придется вручную поменять соответствующие значения в Windows 11.

В ноябре прошлого года пользователям стала доступна сборка Windows 11 под номером 22494, которая не позволяла открывать веб-страницы с помощью каких-либо приложений кроме фирменного Edge.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Uynachalnica

"Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков"...

Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Drronum

Опять клятый запад нам свинью подложил! да что ж они все не успокоятся то?)))
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