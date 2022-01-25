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Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Манжероке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант пройдет в Республике Алтай впервые за 45 лет, сообщили власти региона.

Соревнования состоятся с 30 января по 4 февраля на территории всесезонного курорта «Манжерок», в них примут участие 200 спортсменов со всей России – 120 мужчин, 80 женщин. Это сильнейшие лыжники со всей страны в возрасте от 16 лет и старше, в том числе члены сборной команды России по горнолыжному спорту.

По предварительным данным, в соревнованиях будут участвовать спортсмены из Алтайского края, Башкортостана, Татарстана, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Свердловской, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Калужской, Кемеровской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Уточняется, что соревнования пройдут на трассе «Катунь». Для дисциплины «слалом-гигант» длина трассы составит 1100 метров, высота старта 1012 метров, высота финиша 660 метров, перепад высот – 352 метра. Для дисциплины «слалом» длина трассы составит 573 метра, стартовать спортсмены будут с высоты 860 метров, финишировать – на высоте 660 метров, перепад высот составит 200 метров.

Кубок России – это ежегодное мероприятие, которое состоит из 10 этапов, проходящих на лучших горнолыжных курортах России. Соревнования проходят под эгидой FIS – Международной федерации лыжного спорта. Судейский состав включает 30 человек.

На самом курорте, популярном среди туристов со всей страны, на период соревнований вводятся изменения в режим работы канатной дороги до верхней станции. При этом ограничения не распространяются на экскурсионные подъемы.

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