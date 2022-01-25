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Эксперты рассказали о необходимости менять SIM‑карты

Источник:
Sibnet.ru
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Срок работы SIM-карты составляет от трех лет, а поводом для ее замены может служить износ контактов.
Фото: © / Pixabay License

Перебои со связью или появление новых стандартов — причины обновить SIM-карту. Эксперты рассказали, при каких симптомах и через какой срок нужно просить оператора заменить симку.

«Если это физическая SIM-карта, не eSIM, ее контакты могут изнашиваться, становиться неплотными. И в этом случае ее просто надо заменять», — прокомментировал РИА Новости аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Основной признак проблем с SIM-картой это потеря сигнала. Если после перезагрузки смартфона, извлечения и повторной установки карты проблема остается, то, скорее всего, пришло время заменить симку.

Обычная SIM-карта служит без сбоев от трех лет. В этот период просто так менять симку нет смысла.

«Если в далеком прошлом действительно нужно было поменять SIM-карту, чтобы помимо сетей 2G и 3G подключаться к LTE, был такой небольшой период, то сегодня нет ни одной причины, по которой вам надо внезапно пойти и сменить ее», — цитирует РИА Новости руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

Новую SIM можно получить в салоне связи своего оператора, при себе достаточно иметь только паспорт. Процедура бесплатна и обычно не занимает много времени.

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