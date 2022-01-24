Компания Google наняла на работу бывшего руководителя PayPal Арнольда Голдберга. Ему поручено расширить спектр финансовых услуг Google Pay, включая криптокошелек.

«Криптовалюты — это то, чему мы уделяем много внимания. Мы будем развивать это направление по мере спроса у пользователей и продавцов», — сообщил Bloombergпрезидент Google по коммерции Билл Риди.

Google пересматривает стратегию развития своего платежного сервиса. Теперь перед ним стоит задача стать «всеобъемлющим цифровым кошельком». Среди нововведений Риди отметил возможность добавления в Google Pay не только банковских карт, но и сторонних данных. Например, цифровых билетов, пропусков и QR-кодов вакцинации.

Google Pay — это система онлайн-платежей, разработанная Google для совершения покупок в приложениях, онлайн и бесконтактных платежей с помощью устройств с ОС Android.