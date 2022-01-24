Компания Google наняла на работу бывшего руководителя PayPal Арнольда Голдберга. Ему поручено расширить спектр финансовых услуг Google Pay, включая криптокошелек.
«Криптовалюты — это то, чему мы уделяем много внимания. Мы будем развивать это направление по мере спроса у пользователей и продавцов», — сообщил Bloombergпрезидент Google по коммерции Билл Риди.
Google пересматривает стратегию развития своего платежного сервиса. Теперь перед ним стоит задача стать «всеобъемлющим цифровым кошельком». Среди нововведений Риди отметил возможность добавления в Google Pay не только банковских карт, но и сторонних данных. Например, цифровых билетов, пропусков и QR-кодов вакцинации.
Google Pay — это система онлайн-платежей, разработанная Google для совершения покупок в приложениях, онлайн и бесконтактных платежей с помощью устройств с ОС Android.
лачиновКаюсь, американский юмор доходит до меня тяжело. Пожалуй у них такие же проблемы, а наши всё шутят и...
AK47PROSecurityЧе? 30к денег???Я болел короной около 3 недель и дали мне жалкие 46оо рупийЯ не понимаю, в какой стране...
DrronumРоссийский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!
WSG0600-164-164Глумятся над исключительными 😢