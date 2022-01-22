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Танки расстреляли на учениях колонну бронемашин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Танкисты 49-й армии Южного военного округа во время учений в Ставропольском крае уничтожили в качестве целей движущиеся бронеавтомобили, сообщает пресс-служба Минобороны.

Впервые такие стрельбы проводились на большой дистанции: мишени — колонна бронемашин, по которой стреляли танки, находились на расстоянии до трех километров, отмечается в сообщении.

Учения проходили с применением танков Т-72 в модификации Б3М. В задачи танкистов входило поражение целей разными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

В качестве мишеней использовались выведенные из строя бронемашины. В общей сложности во время тактико-огневых стрельб было задействовано более 30 танков подразделений, дислоцированных в Ставропольском крае, и около 100 солдат и офицеров.

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west_nik

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