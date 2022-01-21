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Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ главе «Газпрома» Алексею Миллеру, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

В конце месяца Миллер будет праздность 60-летний юбилей — он родился 31 января в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

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Политика #Россия
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