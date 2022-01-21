Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ главе «Газпрома» Алексею Миллеру, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург», — говорится в документе.
В конце месяца Миллер будет праздность 60-летний юбилей — он родился 31 января в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» с 2001 года.